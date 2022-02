Stefan Raab bringt sein Turmspringen zu RTL

Das Konzept von «RTL-Turmspringen» lehne sich an die früheren Sendungen an, würde aber «RTLiger» werden. Details zur Sendung würde man rechtzeitig bekannt geben, auch inwieweit Stefan Raab selbst in die Show involviert sei. Die teilnehmenden Promis und wer die Show moderiert, wollte der Sender ebenfalls noch nicht verraten, dafür sei es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh.