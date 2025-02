Stefan Raab bringt seine Pokernächte zurück

Pflichtprogramm für alle Poker–Fans: Stefan Raab (58) kehrt am Donnerstag, dem 27. Februar um 22:35 Uhr bei RTL und RTL+, dank der neuen Show «Raabs Pokernacht mit GGPoker.de» mit seiner wiederbelebten Kartenrunde auf die TV–Bildfläche zurück. Wie der Sender am Mittwoch mitteilt, begrüsst der Entertainer dann auch wieder seinen ehemaligen Show–Praktikanten Elton (53) und zusätzlich drei weitere prominente Spieler am Pokertisch, wo sie gemeinsam um ein Preisgeld von 100.000 Euro zocken werden.