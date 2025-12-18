Stefan Raab kündigt Rückkehr für 2026 an: RTL lässt Termin noch offen

Der Vorhang für «Die Stefan Raab Show» ist für dieses Jahr gefallen. In der Ausgabe seiner Sendung vom 17. Dezember (20:15 Uhr bei RTL und bei RTL+) wandte sich Stefan Raab (59) mit einem klaren Versprechen an sein Publikum, das etwaige Gerüchte über ein erneutes Karriereende auszuräumen scheint: «Für dieses Jahr war es das. Aber keine Angst, wir kommen natürlich zurück.»