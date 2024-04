Stefan Raab scheitert an Instagram-Vorhaben

Es sieht schlecht aus für Stefan Raabs (57) Instagram–Vorhaben: Neun Millionen Follower müssten sich bis Montag, 1. April, zu Followern Raabs erklären – dann würde die TV–Legende Influencer werden, so der Deal. Das angebliche Comeback unter Bedingungen versprach Raab am Karfreitag mit einem Instagram–Video, das seit zwei Tagen durch sämtliche Social–Media–Kanäle rast und so viele Follower sammeln will, wie sie Fitness–Influencerin Pamela Reif (27) bereits hat.