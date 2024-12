Stefan Raab und mehr: Das waren die grössten TV-Comebacks 2024

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählte Bärbel Schäfer, warum sie ausgerechnet für dieses Thema eine Rückkehr ins TV wagte: «Es ist ja bekannt, dass mein Bruder und mein damaliger Lebensgefährte tödlich verunglückt sind. Bei meinem Bruder habe ich später erfahren, dass Notfallärzte noch versucht haben, sein Leben zu retten. [...] So wie in meiner Familie gibt es viele, die danach ohne ihre Angehörigen weiterleben müssen. Und in vielen Fällen haben Notärzte und Notärztinnen ihr Bestes gegeben und erste Hilfe geleistet. Deshalb wollen wir sie in der Sendung als echte Helden in den Mittelpunkt stellen.»