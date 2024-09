Stefan Raab vor dem Kampf: RTL riegelt Halle hermetisch ab

Am Samstagabend, dem 14. September, kehrt Entertainer Stefan Raab (57) nach rund zehn Jahren Pause zurück ins Rampenlicht. Ab 20:15 Uhr überträgt der Privatsender RTL das Spektakel «Der Clark Final Fight – Stefan Raab vs. Regina Halmich» – den insgesamt dritten Boxkampf zwischen der Moderatoren–Legende und der Ex–Weltmeisterin. Im Vorfeld zu dem mit Spannung erwarteten Event sickern so gut wie keine Informationen zu Ablauf und – vor allem – dem körperlichen Zustand von Stefan Raab durch. Den zahlreichen Social–Media–Videos von Raab in den letzten Tagen und Wochen darf dabei kaum Glaube geschenkt werden: Offensichtlich versteckte sich Raab hinter einem Fatsuit und ordentlich viel Schminke.