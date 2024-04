Stefan Raab: Vorverkauf für Boxkampf gegen Regina Halmich gestartet

Der dritte Boxkampf zwischen Stefan Raab (57) und der ehemaligen Box–Weltmeisterin Regina Halmich (47) nimmt tatsächlich Gestalt an. Um 15 Uhr ist am Dienstag (2. April 2024) der Vorverkauf für das Event gestartet. Beim Anbieter Eventim können sich Fans ab sofort Tickets sichern. Der Boxkampf steigt am 14. September 2024 ab 19.45 Uhr im PSD Bank Dome in Düsseldorf.