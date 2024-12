«Stefan und Bulli gegen irgendson Schnullli»: So lief die erste Show

Stefan Raab (58) ist zurück im Free TV: Am Samstagabend (21. Dezember) kehrte die Entertainment–Legende erstmals seit seiner Box–Revange gegen Regina Halmich (48) mit einer spektakulären Show auf die Bildschirme zurück. In «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli» (ab sofort auf RTL+ verfügbar) trat der 58–Jährige gemeinsam mit Michael «Bully» Herbig (56) in zwölf Runden gegen einen Herausforderer an.