Stefanie Giesinger: So glücklich ist sie mit ihrem neuen Freund

«Aktuell ist super, aktuell bin ich nicht am Daten, sondern bin in einer Beziehung. Ich bin glücklich, Punkt. Ich freue mich schon auf alle Schlagzeilen und schreibt bitte dazu, dass er ultraheiss ist», lautete ihre deutliche Antwort. Ihr Partner habe Giesinger am Anfang völlig nervös gemacht und sie «unter Strom» gesetzt. Vor Aufregung habe sie nicht mal vor ihm Trinken können: «Ich hatte Angst, irgendetwas Komisches zu machen.» Mittlerweile habe sich das aber geändert und die «Germany's Next Topmodel»–Gewinnerin von 2014 sei jetzt «die merkwürdigste Person auf Erden vor meinem Freund.»