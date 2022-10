Stefanie Giesinger spricht über Beziehungsstatus

Model Stefanie Giesinger (26) war in der aktuellen Folge des Podcasts «Talk-O-Mat» zu Gast. In dem Format treffen sich Persönlichkeiten zu einem «Blind Date» und erfahren erst vor Ort, mit wem sie ein Gespräch führen werden. Die Themen dafür liefert eine Maschine. «Ich hatte generell nicht so viele Dates in meinem Leben - habe was aufzuholen. Vielleicht verliebe ich mich ja in die Person, also ich bin Single», erklärt Giesinger vor dem Treffen und gibt damit Hinweise auf ihren aktuellen Beziehungsstatus.