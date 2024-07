Stefanie Hertel wird 45: Fünf Fakten über die Schlagersängerin

Sie ist leidenschaftliche Kräuterhexe

Als Ausgleich zu ihren vielen Terminen in der ganzen Republik hält sich die nun 45–Jährige am liebsten draussen auf. Die Liebe zur Natur erbte sie wohl von ihrer Grossmutter Erna. Die wohnte nämlich direkt am Wald und vermittelte ihrer Enkelin ein grosses Wissen über Pflanzen und Kräuter. Hertel liebt es, in ihrer Freizeit in ihrer Wahlheimat im Chiemgau Heilpflanzen zu sammeln und zu Köstlichkeiten oder Salben zu verarbeiten. Ihren reichhaltigen Erfahrungsschatz auf diesem Gebiet fasste sie jüngst in einem Buch zusammen. «Die Wunderwelt der Kräuter» erschien im Februar. In Interviews gab sie gerne zu, «schon immer eine kleine Kräuterhexe» gewesen zu sein.