Stefanie Stahl: Nach dem nächsten Buch macht sie Schluss

Bestsellerautorin Stefanie Stahl (61) will das Schreiben von Büchern nach ihrem nächsten Werk offenbar aufgeben. Der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (NOZ) sagte sie: «Da komme ich noch mal richtig auf den Punkt. Das kann ich gut. Und das war es dann für mich mit dem Bücherschreiben. Mehr habe ich nicht zu sagen.»
Sie sei kein grosser Freund von Fortsetzungen und Spin–offs, so Stahl. Deswegen sei es auch bei «Das Kind in dir muss Heimat finden» geblieben, erklärt die 61–Jährige, die mit diesem Buch und vielen weiteren die Bestsellerlisten eroberte. Nun wolle sie noch ein Buch schreiben, «und das wird dann wahrscheinlich auch mein letztes sein», fügte sie in dem «NOZ»–Interview hinzu.
Dabei soll es sich um ein Essaybuch handeln: «Ich will diesmal nicht strukturiert ein Thema auffächern, sondern zu ganz unterschiedlichen psychologischen Themen Aufsätze schreibe. Es gibt nämlich viele psychologische Themen, die ich sehr spannend finde, die aber nicht ein ganzes Buch ausfüllen», sagt Stefanie Stahl weiter, die als Psychologin, Psychotherapeutin, Autorin und Podcasterin tätig ist. «Man kann dann einfach querlesen, wenn Sie wollen, auch auf dem Klo.»
So wird der Film zu «Das Kind in dir muss Heimat finden»
Ausserdem steht für Stefanie Stahl noch die Verfilmung ihres Erfolgs «Das Kind in dir muss Heimat finden» an. Dazu erklärt sie nun: «Das wird eine Drama–Comedy. Die Autoren haben sich eine Spielfilmhandlung ausgedacht. Und der Clou ist, dass die Schattenkinder – also die kindlichen Anteile der Hauptfiguren – sich materialisieren und im Film eigene Rollen kriegen. Es ist aber wirklich nicht leicht.» Vier Drehbuchversionen seien schon durchgefallen, so die Bestsellerautorin, «die fünfte wird's jetzt aber. Im nächsten Schritt denken wir über die Besetzung nach. Und da sind ganz grosse Namen im Spiel».