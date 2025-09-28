Stefanie Stahl: Nach dem nächsten Buch macht sie Schluss

So wird der Film zu «Das Kind in dir muss Heimat finden»

Ausserdem steht für Stefanie Stahl noch die Verfilmung ihres Erfolgs «Das Kind in dir muss Heimat finden» an. Dazu erklärt sie nun: «Das wird eine Drama–Comedy. Die Autoren haben sich eine Spielfilmhandlung ausgedacht. Und der Clou ist, dass die Schattenkinder – also die kindlichen Anteile der Hauptfiguren – sich materialisieren und im Film eigene Rollen kriegen. Es ist aber wirklich nicht leicht.» Vier Drehbuchversionen seien schon durchgefallen, so die Bestsellerautorin, «die fünfte wird's jetzt aber. Im nächsten Schritt denken wir über die Besetzung nach. Und da sind ganz grosse Namen im Spiel».