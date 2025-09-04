Steffen Schraut: «Mode ist ein kluges Investment in uns selbst»

Herr Schraut, welche Rolle spielt Mode ganz grundsätzlich für das persönliche Selbstbewusstsein?

Steffen Schraut: Mode kann eine grosse Kraftquelle sein, und das in jeder Lebensphase. Zum einen hilft sie uns, Gefühle auszudrücken, gesehen zu werden und uns mit Menschen zu verbinden. Zum anderen gibt sie uns Sicherheit, wenn der Alltag uns herausfordert. Im besten Fall macht sie happy. Mehr als jede zweite Frau empfindet laut der Umfrage echtes Glück und Selbstbewusstsein, wenn sie ein aus ihrer Sicht besonders schönes Outfit trägt.