Steffi Graf spielt kaum noch Tennis

Vor mehr als einem Vierteljahrhundert sind Steffi Grafs (55) Tennisschuhe im Schrank verschwunden – besonders in den letzten Jahren hat sie diese aber offenbar nicht mehr allzu häufig ausgepackt. Das deutet die deutsche Tennislegende im Gespräch mit dem US–Magazin «People» an. Graf, die seit 2001 mit dem ebenfalls legendären Tennis–Ass Andre Agassi (54) verheiratet ist, erzählt: «Andre spielt immer noch Tennis, aber ich nicht mehr so häufig.»