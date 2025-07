Steffi Graf und Andre Agassi: Sohn Jaden zeigt sich schwer verliebt

Jaden Gil Agassi ist das älteste Kind der Tennislegenden Steffi Graf und Andre Agassi. Er kam am 26. Oktober 2001 zur Welt – nur vier Tage nach der Hochzeit des Paares, das sich am 22. Oktober 2001 im kleinen Kreis in Las Vegas das Jawort gab. Zwei Jahre später, am 3. Oktober 2003, machte Tochter Jaz Elle (21) die Familie dann komplett.