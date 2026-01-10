Stehen Prinz Harry und König Charles bald zusammen auf der Bühne?

Eine Quelle erklärte der «Sun» zufolge: «Prinz Harry möchte unbedingt, dass Charles bei den Invictus Games dabei ist – und er möchte, dass er die Spiele gemeinsam mit ihm eröffnet.» Sowohl für das Event als auch für ihre Beziehung sei dies wichtig. «Es ist sein Traum, seinen Vater an seiner Seite zu haben.» Weiter sagte die Quelle: Der Anblick der beiden auf der Bühne bei der Eröffnung der Invictus Games nächstes Jahr «wäre herzerwärmend und würde dem Geist des Anlasses entsprechen».