Steigt NFL-Star Travis Kelce zum Podcast-Topverdiener auf?

Nicht nur der «Freund von»

Kelce macht seit 2013 als Tight End der Kansas City Chiefs einen Namen für sich und wurde mit Quarterback Patrick Mahomes zum Aushängeschild des Teams. Mit diesem gewann er in den Jahren 2019, 2022 und 2023 den prestigeträchtigen Super Bowl. Auch die Statistiken geben Auskunft über sein Talent: In seiner Karriere stellte er den Rekord als Tight End auf, der am schnellsten aller Spieler dieser Position 10.000 Receiving–Yards erreichte. Diese Marke erzielten bislang nur fünf Tight Ends.