Steinmeier bei König Charles III.: Bankett mit «Schwarzwald-Martini»

Während des Banketts, bei dem unter anderem auch Prinzessin Anne (75), Thronfolger Prinz William (43) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (43), anwesend waren, erklärte Steinmeier, dass er sich nicht nur in der prachtvollen St George's Hall «auf das herzlichste Willkommen» fühle, sondern auch «ein Stück zu Hause». Der Bundespräsident bedankte sich für den äusserst warmherzigen Empfang. Die Länder seien sich seit Jahrhunderten nahe – und das nicht nur in ihren Weihnachtstraditionen. Er sei überzeugt, dass die Menschen in Grossbritannien und Deutschland sich «viel ähnlicher als die meisten denken» seien. Daraus schöpfe auch die Partnerschaft der beiden Länder seiner Ansicht nach ihre Kraft.