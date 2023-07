Steinmeier über Walser: «Hat vielen Menschen die Augen geöffnet»

«Wenn man in der deutschen Nachkriegsliteratur ein Beispiel nennen sollte für historisch bewusste, engagierte Dichtung, wer anders würde einem zuerst einfallen als Martin Walser?», fragt Steinmeier. Das Werk des 1927 in Wasserburg am Bodensee geborenen Schriftstellers - darunter Romane wie «Ehen in Phillipsburg» und «Ein springender Brunnen», der vieldiskutierte «Tod eines Kritikers» und die Novelle «Ein fliehendes Pferd» - habe die deutsche Literatur entscheidend geprägt.