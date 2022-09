Steinmeier und Adel: Diese Deutschen kommen zur Beerdigung der Queen

Zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. (1926-2022) am Montag (19. September) in London sind rund 2.000 Gäste aus aller Welt geladen, darunter Staatschefs, Würdenträger und Royals. Auch einige Deutsche reisen zum grossen Staatsbegräbnis in der britische Hauptstadt an, um sich von der am 8. September verstorbenen Monarchin zu verabschieden.