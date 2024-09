Stella Maxwell und Emily Ratajkowski: Gewagter Auftritt in Venedig

Ratajkowskis Kleid fiel durch seine leuchtend grüne Farbe und den tiefen Ausschnitt auf. Der Stoff des langen Kleids war in Falten gelegt und schmiegte sich eng an ihre Kurven. Ein besonderes Detail stellten die Quasten an den Seiten unten am Rock dar. Zu dem auffälligen Kleidungsstück trug das US–amerikanische Model dezente Accessoires in Form von Hängeohrringen und Ringen in Silber.