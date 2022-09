Stephanie Stumph: Als Mutter ist sie «viel sensibler geworden»

Babypfunde seien ihr momentan egal, erzählte Stumph weiter. «Da liegt immer noch ein langer Weg zum Ur-Zustand vor mir. Aber das ist total in Ordnung. Irgendwann werde ich auch wieder diszipliniert, was das Essen und Sport betrifft.» Stumph sei zudem wieder «voll im Arbeits-Modus drin», habe seit der Geburt schon wieder für «Der Alte» und «Stubbe» gedreht. Ihr Sohn, der laut «Bild» Anton heisst, sei am Set immer mit dabei. «Alle in der Familie helfen auch, reissen sich quasi drum.»