Stephanie Stumph feiert Rückkehr des SemperOpernballs in Traumrobe

Outfit–Wechsel während des Balls

Bei Instagram zeigte sich Stumph backstage bei den Moderationsvorbereitungen und gewährte weitere Blicke auf ihre Robe von Katrin Eulenstein Couture. Für ihren Look bekam sie zahlreiche Komplimente. «Wow», schreibt Moderatorin Jennifer Knäble (44), «mega» findet das Outfit auch Kollegin Frauke Ludowig (60). Instagram Storys und weitere Bilder von dem Abend zeigen, dass sich Stumph sogar nicht nur in einem Kleid präsentierte. In der Oper ist sie zudem in zwei farbenfrohen Roben in Rot und Gelb zu sehen.