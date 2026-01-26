Stéphanie von Monaco: Eleganter Auftritt mit ihren Kindern

Marie Ducruet hatte die Tombola organisiert

Neben der Überreichung der Trophäen stand beim Benefiz–Galadinner auch eine Tombola auf dem Programm, die Marie Ducruet organisiert hatte. Zu den Preisen gehörten signierte Trikots, Eintrittskarten für das Internationale Zirkusfestival von Monte–Carlo, Manschettenknöpfe von Cartier, Outfits der Tennisspieler Alex de Minaur, Stan Wawrinka und Rafael Nadal sowie Handschuhe des Formel–1–Fahrers Charles Leclerc. Auch dabei räumte die Familie ab: Louis Ducruet gewann eine Louis–Vuitton–Tasche, seine Halbschwester Camille die Handschuhe des monegassischen Rennfahrers. Sie stellte diese aber wieder zur Verlosung bereit, um noch mehr Spenden für den Kampf gegen Aids zu sammeln.