Stéphanie von Monaco wird 60: Die wilden Zeiten sind vorbei

Vom Model zur Sängerin

Nach dem Abitur an einer staatlichen Schule in Paris begann sie ein Studium für Modedesign, das sie allerdings abbrach, um Assistentin bei Dior zu werden und danach als Model zu arbeiten. Dann startete sie Mitte der 80er–Jahre eine Musikkarriere als Sängerin. Ihre erste LP «Besoin» schaffte es in die internationalen Top 10, ebenso die Singles «Ouragan» und "One Love to Give". Als die zweite Tournee nicht besonders erfolgreich war, gab sie die Musikbranche auf. Vorerst.