Stephen Colbert reagiert auf «Late Show»-Aus mit Witz und Kritik

Auch die Spekulationen über das Timing der Absetzung thematisierte Colbert: «Die Leute spekulieren über den Zeitpunkt dieser Entscheidung von Paramount und weisen darauf hin, dass ich am letzten Montag, nur zwei Tage vor meiner Absetzung, einen vernichtenden Monolog gehalten habe, bei dem ich den Mut gezeigt habe, einen Schnurrbart zu tragen», spielte er auf seine jüngste Kritik an CBS' 16–Millionen–Dollar–Einigung mit Trump an, die er als «fette Bestechung» bezeichnet hatte.