Stephen Dürr: Jemand müsste Gil Ofarim «den Weg zeigen»

«Mir geht es richtig gut. Es war eine absolut geile Zeit», resümiert er auch im Exit–Interview. Es habe alles «sehr, sehr viel Spass gemacht» und ihm einige «Popcorn–Momente» beschert. Dass er es nach viermal «Vielleicht» doch noch ins Mittelfeld geschafft hatte, sei ein sehr grosser Erfolg – enttäuscht über sein Aus ist er deshalb nicht. «Diese ganzen Widrigkeiten im Dschungel, im Regen pennen, es war kalt, es war warm, überall krabbelten Tiere – das war völlig in Ordnung für mich. Ich bin auf dem Campingplatz gross geworden und die Umgebung war für mich wie früher in meiner Kindheit», betont Dürr. Nach vier abgenommenen Kilo wisse er jetzt auch gutes Essen wieder richtig zu schätzen.