Stephen King ist der meistzensierte Autor an US-Schulen

Über 6.800 Buchverbote dokumentiert

Der Report «Banned in the USA» erfasst mehr als 6.800 Fälle, in denen Bücher im Schuljahr 2024/2025 temporär oder dauerhaft aus dem Verkehr gezogen wurden. Die Zahl ist zwar im Vergleich zum Vorjahr gesunken – damals waren es noch über 10.000 Verbote – sie liegt aber immer noch dramatisch über dem Niveau von vor wenigen Jahren. Damals sah PEN America nicht einmal die Notwendigkeit, einen solchen Bericht überhaupt zu erstellen.