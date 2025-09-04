Stephen King kritisiert Gewalt in Marvel-Filmen als «pornografisch»

Brutale Bedingung für eigene Verfilmung

Diese Haltung spiegelt sich auch in Kings jüngster Buchverfilmung wider. Für «The Long Walk», die Adaption seines dystopischen Romans von 1979, stellte der Autor eine unmissverständliche Bedingung: «Ich sagte, wenn ihr [Gewalt] nicht zeigen wollt, dann dreht den Film nicht. Also haben sie einen ziemlich brutalen Film gemacht.» Das mag verstörend sein. So bestünde seiner Meinung nach und im Gegensatz zu Comic–Verfilmungen aber auch nicht die Gefahr, dass die Folgen von Gewalt marginalisiert werden.