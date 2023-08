Stephen King und Co. verneigen sich vor Regisseur William Friedkin

Horror-Ikonen Stephen King und John Carpenter verneigen sich vor «Exorzist»-Regisseur

«Ich bin sehr traurig darüber, vom Tod des äusserst talentierten Regisseurs William Friedkin zu hören», schrieb etwa Stephen King (75) bei X (früher Twitter). «'Der Exorzist» ist grossartig«, so Horror-Autorität King weiter. Den Schocker von 1971 nahm der Schriftsteller in seinem Buch »Danse Macabre" natürlich in seine Liste der besten Horrorfilme aller Zeiten auf.