Stephen-King-Verfilmung «The Life of Chuck»: Liebesbrief an das Leben

Was wäre, wenn...?

«The Life of Chuck» animiert seine Zuschauerinnen und Zuschauer, aus neuer Perspektive auf ihre jeweils einzigartige Biografie zurückzublicken. Neigt man womöglich dazu, vornehmlich an negative Erinnerungen zu denken und daran zu verzagen? Konzentriert man sich einzig auf das Schöne, geht aber die Gefahr ein, sich damit selbst in die Tasche zu lügen? Oder erlaubt man sich den Blick auf das grosse Ganze? Alles, was war. Alles, was hätte sein können. Die ergriffenen und verpassten Chancen, die uns erst im Verbund zu der Person machen, die wir heute sind. Chuck wäre so gerne Tänzer geworden, stattdessen jongliert er den ganzen Tag nur mit Zahlen. Warum aber nicht trotzdem in einen spontanen Tanz in der Fussgängerzone ausbrechen?