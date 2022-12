Jada Pinkett Smith (51) teilte ein Bild von tWitch, Donald Glover (39) und sich - alle drei haben in «Magic Mike» mitgespielt. In der Bildunterschrift erinnert sie sich an die «guten Zeiten am Set» und schreibt: «Er war so süss, freundlich und grosszügig.» Auch «Modern Family»-Star Julie Bowen (52) erinnerte sich mit einem gemeinsamen Foto aus der «Ellen»-Show an den Verstorbenen: «Seine Helligkeit, seine Freude und Freundlichkeit erfüllten jeden Raum, den er betrat. Es ist furchtbar daran zu denken, dass er innerlich gelitten hat. Sag heute jemandem, dass du ihn liebst.»