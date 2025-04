Sterbeurkunde enthüllt: War Ex-Kinderstar Sophie Nyweide schwanger?

Der Kinderstar aus «Noah» starb mit nur 24 Jahren: Gemäss der «TMZ» vorliegenden offiziellen Dokumente der Gerichtsmedizin soll Sophie Nyweide schwanger gewesen sein, als sie am 14. April kurz vor fünf Uhr morgens in Bennington, Vermont, in einem Waldgebiet, 25 Meilen von ihrem Haus entfernt, gefunden und für tot erklärt wurde.