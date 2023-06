Stern auf dem Walk of Fame: Tupac Shakur posthum geehrt

«Die gesamte Welt fühlt Tupacs Botschaft»

Auch Regisseur Allen Hughes (51), der die Doku-Serie «Dear Mama: The Saga of Afeni and Tupac Shakur» gedreht hat, kam zu Wort. Die Dokumentation beleuchtet das Leben und das Vermächtnis des Rappers und seiner Mutter, der Black-Panther-Aktivistin Afeni Shakur (1947-2016). Tupac sei wie Che Guevara (1928-1967) oder Malcolm X (1925-1965) zu einem «globalen Symbol für Rebellion» geworden. Auch für heutige Aktivisten sei er eine Inspiration: «Die gesamte Welt fühlt Tupacs Botschaft.»