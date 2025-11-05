Sternekoch Daniel Gottschlich: Zuhause reicht ihm ein Teller Nudeln

Die Erfolgsserie «The Bear» hat das Leben in einer Profiküche international ins Rampenlicht gerückt. Sind Sie ein Fan? Erkennen Sie darin Parallelen zum eigenen Alltag – oder ist die Realität in Ihrer Küche eine ganz andere?

Gottschlich: Natürlich ist eine Produktion wie «The Bear» in vielen Teilen überspitzt – man kann sie nicht eins zu eins mit der Realität vergleichen. Sehr gut getroffen ist jedoch die Hektik und die Geräuschkulisse in einer Küche, die noch nicht funktioniert. Gerade am Anfang der Serie sieht man, wie versucht wird, Strukturen aufzubauen, Prozesse zu hinterfragen und Ordnung ins Chaos zu bringen. Dieses Gefühl, mitten im Küchenwahnsinn zu stehen, kennt jeder Koch. Beeindruckend finde ich, wie sich die Serie dann entwickelt: Mit der Zeit wird es ruhiger, konzentrierter, der Fokus schärft sich. Dazu kommt ein grossartiger Cast und ein genialer Plot – deshalb bin ich durchaus ein Fan.