Steuer-Prozess abgesagt: Shakira stimmt Bewährungs- und Geldstrafe zu

Sie hat den grossen Prozess gerade nochmal abgewendet: Kurz vor dem Start der Verhandlungen hat sich Shakira (46) mit der spanischen Staatsanwaltschaft in einem Steuerbetrugsverfahren auf einen aussergerichtlichen Vergleich geeinigt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sie am Montag vor dem Landgericht in Barcelona die Steuerhinterziehung eingeräumt, obwohl sie diese in der Vergangenheit abgestritten hatte. Auch einen von der Staatsanwaltschaft angebotenen Vergleich hatte sie zuvor abgelehnt.