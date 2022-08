Mit Grim Reaper jahrelang auf der Bühne

Grimmett stiess 1982 zu den Rockern von Grim Reaper und blieb der Gruppe bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1988 als Frontmann treu. 1983 erschien ihr Debütalbum «See You in Hell», das in den US-Charts den 73. Platz erreichte. 1985 folgte ihr zweites Studioalbum «Fear No Evil», das jedoch nicht mehr an den Erfolg seines Vorgängers anknüpfen konnte. Ihre letzte Platte «Rock You to Hell» erschien 1987, ehe sich Grim Reaper 1988 auflösten.