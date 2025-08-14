Steve Martin: Hollywoods Meister des schrägen Humors wird 80

Der Typ ist einfach zum Totlachen. Doch warum eigentlich? Das weiss er selbst nicht so genau. Ist es dieser hilflose Blick? Oder sein breites Grinsen? Steve Martin zuckt die Schultern, soll heissen: keine Ahnung. Aber die Leute lachen, wenn sie ihn sehen. Das geht so seit Ende der 1960er Jahre, so lange ist der Schauspieler schon im Geschäft. Am 14. August wird er 80 Jahre alt, und das ist schon ein gewisses Problem, denn ein älterer Herr sollte eigentlich nicht zum Totlachen sein. Das wäre unter seiner Würde, die diesem grossartigen, bisweilen genialen Komödianten nun einmal gebührt.