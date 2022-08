Steve Martin: Karriereende nach «Only Murders in the Building»?

Insgesamt 17 Mal ist «Only Murders in the Building» bei den diesjährigen Emmy Awards nominiert, die am 12. September stattfinden. Die Serie belegt damit bei der Anzahl der Nennungen zusammen mit «Hacks» den dritten Platz hinter «Succession» (25 Nominierungen) sowie «Ted Lasso» und «The White Lotus» (je 20 Nominierungen). Martin tritt in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie» unter anderem auch gegen Short an.