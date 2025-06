Steven Spielberg befürchtete Herzinfarkt nach «Der weisse Hai»

«Der weisse Hai» feiert in diesem Jahr 50. Geburtstag. Es war Steven Spielbergs (78) erstes grosses Spielfilmangebot, nachdem er zuvor beim Fernsehen gearbeitet hatte. Da damals viel Geld auf dem Spiel stand, erlitt der Regisseur beinahe einen Herzinfarkt, offenbart er in der neuen Doku «Jaws @ 50: The Definitive Inside Story».