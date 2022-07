Auf Instagram gewährte Mumford einen Blick hinter die Kulissen des Videos zum Song «Cannibal». Er veröffentlichte ein Foto, das Spielberg auf einem Bürostuhl sitzend vor dem Sänger zeigt. «Am Sonntag, 3. Juli, in einer Sporthalle einer High School in New York, hat Steven Spielberg Regie bei seinem ersten Musikvideo geführt, in einem Take, auf seinem Handy», schrieb der 35-Jährige dazu.