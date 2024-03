Steven Spielberg lobt «Dune 2»: «Einer der brillantesten Sci-Fi-Filme»

Diese Liste sei «gar nicht so lang, und ich bin fest davon überzeugt, dass du eines der jüngsten Mitglieder bist», so Spielberg zu Villeneuve. Weiter lobte er an «Dune: Part Two»: «Du filmst die Wüste so, dass sie einem Ozean, einem Meer ähnelt. Die Sandwürmer waren wie Seeschlangen. Und die Szene, in der die Sandwürmer geritten werden, ist eines der besten Dinge, die ich je gesehen habe. Jemals! Du hast die Wüste wie Flüssigkeit aussehen lassen.»