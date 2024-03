Steven Spielberg mahnt: Antisemitismus so stark wie lange nicht

Regisseur Steven Spielberg (77) hat mit eindringlichen Worten vor dem Anstieg von Antisemitismus gewarnt: «Diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen», sagte der Filmemacher bei einer Veranstaltung zu Ehren des 30–jährigen Bestehens seiner Shoah Foundation. Spielberg wurde am Montagabend (25. März) von der University of Southern California, wo seine Stiftung seit 2006 ihren Sitz hat, mit der höchsten Auszeichnung der Universität geehrt. In seiner Rede stimmte er ernste Töne an: «Das Echo der Geschichte ist in unserem gegenwärtigen Klima unüberhörbar», sagte der 77–Jährige laut «The Hollywood Reporter».