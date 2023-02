«Die Fabelmans» als Zeichen gegen Antisemitismus

In seinem neuesten Film beschreibt Spielberg auch, wie er in Kalifornien als einziger Jude gemobbt und antisemitisch beschimpft wurde. Es sei genauso passiert. «Auch meine Rache an dem Peiniger. Allerdings haben wir die in der Filmversion ausgeschmückt», so der 76-Jährige. Es sei «zutiefst befriedigend» für ihn gewesen, in diesem «speziellen Fall von Antisemitismus» das allerletzte Wort zu haben, gestand der Filmemacher.