Steven Spielbergs neuer Film: Josh O'Connor im Cast bestätigt

Der britische Schauspieler ist besonders für seine Rolle in der Serie «The Crown» bekannt, in der er zwei Staffeln lang Prinz Charles verkörperte. Ausserdem spielte er neben Zendaya (28) eine der männlichen Hauptrollen im Tennisdrama «Challengers». Aktuell dreht er an der Seite von Alana Haim (32) den Film «The Mastermind» und wird zudem in Rian Johnsons (50) starbesetztem «Knives Out»–Dreiteiler «Wake Up Dead Man» zu sehen sein. Welche Rolle O'Connor bei Spielberg besetzen wird, ist noch nicht bekannt.