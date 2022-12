Steven Tyler: Klage wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen

In seiner 2012 erschienenen Autobiografie «Does the Noise in My Head Bother You?: A Rock ‹n› Roll Memoir» schreibt Tyler selbst ohne einen Namen zu nennen, dass er «beinahe eine Teenagerin zur Braut genommen» habe und dass «ihre Eltern sich in mich verliebten, ein Papier unterschrieben, dass mir das Sorgerecht gab, damit ich nicht verhaftet werde, wenn ich sie über die Staatsgrenze bringe. Ich nahm sie mit auf Tour».