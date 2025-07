Steven Tyler und mehr: Starauflauf bei Ozzy Osbournes Abschiedskonzert

Andere Musiker richteten sich in aufgezeichneten Videobotschaften an Osbourne. Elton John (78) nannte ihn demnach einen «König» und eine «Legende». Bezogen auf Osbournes wiederholte gesundheitliche Probleme sagte er: «Du hast in den letzten Jahren so viel Mist durchgemacht. Ich hoffe, dass dies der bisher beste Tag deines Lebens ist.» Auch Videos von Dolly Parton (79) und Ricky Gervais (64) sollen auf den Leinwänden zu sehen gewesen sein.