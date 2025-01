Stevie Wonder und Olivia Rodrigo: Noch mehr Stars für «FireAid»

Die Riege der Stars, die für die Opfer der Brandkatastrophe von Los Angeles singen, wird immer länger. Nun hat auch Soul–Legende Stevie Wonder (74) für das Benefizkonzert «FireAid» zugesagt. Mit Olivia Rodrigo (21) ist zudem ein Superstar einer anderen Generation dabei. Dies berichtete zuerst «TMZ», mittlerweile sind die Namen auch auf der Homepage von «Fire Aid» zu finden. Das Konzert findet am 30. Januar in Inglewood im Grossraum Los Angeles statt.