Stiff-Person-Syndrom: Wie beeinträchtigend ist die Krankheit?

Die Nachricht von Céline Dion (54) und ihrer Erkrankung ging um die ganze Welt. Bei der Sängerin wurde das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert, eine neurologische Erkrankung, die sie aktuell gesundheitlich und körperlich so beeinträchtigt, dass sie weitere Konzerte verschieben musste. Was genau ist unter dem Syndrom zu verstehen? Welche Symptome können bei einer Erkrankung auftreten? Und ist die Krankheit wirklich unheilbar? Prof. Dr. med. Dipl. Psych. Frank Erbguth, Präsident der Deutschen Hirnstiftung e.V., beantwortet im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news die wichtigsten Fragen.